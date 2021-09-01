Trabzon'da dolandırdı, Denizli'de yakalandı
Trabzon'da kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin 500 Euro dolandıran zanlı, Denizli'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesi girişinde bu sabah denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) kontrolünde takside bulunan bir kişinin Trabzon'da meydana gelen dolandırıcılık olayı nedeniyle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin Trabzon'da kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 100 bin 500 Euro dolandırdığı ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin çantasında yapılan aramada 89 bin 750 Euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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