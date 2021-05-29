Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ı affetti
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak’ın affedildiğini açıkladı.
Bordo- mavililer, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak’ın yeni sezon kampına dahil edileceğini duyurdu.
Trabzonspor’un resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
“Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.”
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta Abdullah Avcı ile tartıştığı iddia edilen Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
''Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''
Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımı ise şöyle:
Abdulkadir Parmak’ın affedilmesiyle ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 29, 2021
Detaylar https://t.co/LXJsV6dEd3 pic.twitter.com/Byl8KuPJpG
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