Kaan Ayhan: "Dengeli bir gruptayız"

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:12

A Milli Takım kampında Mert Günok ve Kaan Ayhan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mert Günok'un açıklamaları şöyle:

"BAŞARILI OLACAĞIMIZDAN EMİNİM"

"Merhaba herkese, sürecin en başından başlamak gerekirse pandemiden dolayı geç kalınmış bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. Bu ekip ilk kamptan itibaren başarılı olacağını hissettirdi. Oyuncular olarak bu sinerjiyi hissettik ve yolun sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Kamp şu anda güzel gidiyor. Herkes bizim için seferber olmuş durumda. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için her şeyi yapıyorlar. Başarılı olacağımızdan eminim."

"ÇOK GÜZEL BİR ARKADAŞLIK VAR"

"Burada bulunan çok değerli arkadaşlarımızla beraberiz. Burada olmayan çok değerli kalecilerimiz var. Milli forma altında kimin oynadığı gerçekten önemli değil. Herkes birbirine destek oluyor. Kalecilerin arasındaki arkadaşlık önemli ve burada çok güzel bir arkadaşlık var. İyi performans göstermek önemli. Ben de buraya gelene kadar şampiyonanın eleme maçlarında oynamıştım. Hocamızın kararıdır kimin oynayacağı. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz."

"DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TURNUVAYA KATILACAĞIZ"

"Bunu nasıl ele almak gerekiyor bilmiyorum ama o zamanki dönemde takım zaten oturmuştu. Bütün oyuncular bireysel performanslarının en üst düzeyindeydi. Pandemiden dolayı Cenk Tosun sakatlanmıştı, yine bu sene talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bireysele çok fazla indirgemek istemiyorum ama pandemi bireysel anlamda oyuncuları zaman zaman vurduğu oldu performans açısından. Turnuva öncesinde kamp hazırlığı yapıyoruz ve çok sorun olacağını düşünmüyorum. Daha güçlü bir şekilde katılacağımızı düşünüyüyorum."

Kaan Ayhan'ın açıklamaları şöyle:

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

"Tekrardan hoş geldiniz. Milli takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Takım olarak çok çaba gösterdik. Geride uzun bir yol bıraktık. Şimdi de önümüzde uzun bir yol var. Hepimizin emeği geçti. Umarım daha iyi günler görürüz."

"UMARIM FAYDASINI GÖRÜRÜZ"

"Taktik anlamda çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Arkadaki üçlüye baktığımızda Çağlar da üçlü oynuyor son maçlarda. Ben de eski kulübümden üçlüye daha doğrusu beşliye alışık olduğumu düşünüyorum. Ama maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk maça çıktığımız için böyle bir sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık ama maç içinde değişiklik yapabiliyoruz. Umarım bunun faydasını görürüz turnuvada."

"FARKLI BİR FUTBOL OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"De Zerbi'den futbol hakkında çok şey öğrendim. Milli takımla kulüp arasında fark var. Milli takımda sezon esnasında belki 5-6 defa buluşup anca taktik oturtuyoruz. Hocanın da işi orada çok zor. O yüzden De Zerbi'den antrenmanlarda ve maçlarda çok şey öğrendim. Farklı bir futbol oynadığımıza inanıyorum. Yine de öğrendiklerimin milli takımda katkısını olacağını düşünüyorum. Herkesin katkısıyla başarılı olmak istiyoruz."

"DENGELİ BİR GRUPTAYIZ"

"Sadece İtalya ya da biz değil. Çok dengeli bir gruba denk geldiğimizi düşünüyorum. Herkesin birbirini yenebileceği bir gruptayız. İtalya'da birkaç arkadaşım var, onları tanıyorum. İtalya biraz daha taktiğe yönelik. Daha tecrübeli bir takıma sahip. Hollanda maçı olsun Fransa maçı olsun büyük ülkelerle mücadele ettik. Bunu tekrarlamak istiyoruz. İsviçre ve Galler de zorlu maçlar. Üç maçta da başarılı olmak istiyoruz."

"GOLLERİMLE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

"Kulüp takımında özellikle takım arkadaşlarım iyi ortalar yapıyor ama milli takım kariyerime baktığımda kendimi çok şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçına baktığınızda topun önüme düşmesi yetenekten çok şanstı. Yine de defans oyuncusu olarak ilk görevim gol yememek ama gollerimle de katkı sağlamak istiyorum. Kimin gol attığı önemli değil."

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜNDÜ"

"Milli takım çok özel bir duygu. Büyük bir turnuvada milli takım formasını terletmek harika bir duygu. Azerbaycan maçında da kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. İlk milli maçına çıkan arkadaşlarıma yardım etmeye çalıştım. Dediğim gibi yeni bir ortamda zorluklarla karşılaştık ama kaptanlık bandı Burak abiye ait. Benim için özel bir gündü. Milli takım kariyerimde önemli bir adım attığımı düşünüyorum."