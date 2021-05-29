Beşiktaş'ta dengeleri Vida bozdu, Aboubakar rest çekti!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:32

Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük payı bulunan Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilemek için siyah-beyazlı kulüpten talepleri netleşirken, Hırvat stoper Vida'ya ödenen paranın sıkıntı yarattığı ortaya çıktı. Vida'nın aldığı net 3 milyon Avro artı bonuslar, Kamerunlu golcünün de taleplerini katladı.

Menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine taleplerini ileten Aboubakar, "Takımda en çok parayı Vida alıyor. Onun aldığı kadar ücret isterim" dedi.

1.5 milyon Avro’ya oynayan Kamerunlu santrfor, takımda en iyi performans gösteren futbolcunun kendisi olduğunu savunurken ücret konusunda Domagoj Vida’yı baz aldığını söyledi. Menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime taleplerini bildiren Vincent Aboubakar'ın bu tavrı teknik direktör Sergen Yalçın'ı da kızdırdı.