Trabzonspor-Başakşehir maçında ikinci gol geldi

Trabzonspor, Süper Lig’in 5'inci haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 19:32
Trabzonspor-Başakşehir maçında ikinci gol geldi
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Rafael, Visca, Deniz Türüç, İrfan Can, Demba Ba

Trabzonspor, Süper Lig’in 5'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

İki taraf da net pozisyonlar buldu.

33. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 1-0 yaptı.

53. dakikada Edin Visca durumu 2-0'a getirdi.


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