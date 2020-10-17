Trabzonspor-Başakşehir maçında ikinci gol geldi
Trabzonspor, Süper Lig’in 5'inci haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Rafael, Visca, Deniz Türüç, İrfan Can, Demba Ba
Trabzonspor, Süper Lig’in 5'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
İki taraf da net pozisyonlar buldu.
33. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 1-0 yaptı.
53. dakikada Edin Visca durumu 2-0'a getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- ‘Adrese teslim’ hazırlığı
- Yargı Didişmesi
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- ‘Adrese teslim’ hazırlığı
- Yargı Didişmesi
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?