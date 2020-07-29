Trabzonspor Başkanından çok konuşulacak kol hareketi

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 23:53

Trabzonspor - Alanyaspor maçı tıpkı ligdeki karşılaşma gibi ilginç anlara sahne oldu.

İki takım yöneticileri birbirlerine mesafeli durdular.

Ne var ki 2. gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı kol hareketi sosyal medyada gecenin konusu oldu. Ağaoğlu'nun bu hareketi yayıncı kuruluş kamerasına yansıdı.

Trabzonspor Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.