Trabzonspor Beşiktaşlı Dorukhan için harekete geçti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki Dorukhan'ın transfer edilmesini istedi
Gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz için devreye girdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi. Avcı, daha önce yaptığı açıklamada ''Dorukhan Toköz'ü şimdi sizden duydum. Daha önce duymadım, gündemimize gelmedi. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullansa bile, milli futbolcunun takıma kazandırılmasını istedi.
Bordo-mavili yönetim de bu talebin karşılığında milli futbolcunun menajeri ile ilk teması sağladı. Daha önce Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen ancak henüz istediği teklifleri alamayan Dorukhan'ın da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Kaynak: Ajansspor
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