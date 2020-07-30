Trabzonspor CAS'ı mahkemeye verecek
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi’ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi’ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.
Bordo-mavili kulübe CAS’tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek.
Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Video Haberler
- Pakdemirli, et fiyatlarının yüksek olmadığını iddia etti
- Mehmet Metiner'den AKP'yi sarsacak itiraf
- Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler
- Hatay’da 4 farklı noktada orman yangını
- Ölü bulunan polis memurunun eşi gözyaşlarına boğuldu
- Çanakkale'de orman yangını
- Damada düğünde araba kapısı taktılar
- 8 katlı binadan minibüsün üzerine çakıldı!
- Lojman karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
- AKP’liler belediyeyi bastı! 3.5 milyonluk fatura kavgası