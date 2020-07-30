Trabzonspor CAS'ı mahkemeye verecek

30 Temmuz 2020 Perşembe, 18:52

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi’ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.

Bordo-mavili kulübe CAS’tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek.

Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



