Trabzonspor derbiye hazırlanıyor

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Galip gelerek Süper Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen Bordo-Mavililerde Ekuban ve Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Newton, Kadıköy’deki mücadelede kalede Uğurcan’a, savunmanın sağında Pereira’ya, solunda Marlon’a, stoperde ise Vitor Hugo-Edgar Le ikilisine görev verecek. Orta saha üçlüsünde Flavio, Baker, Kamil Ahmet’e şans tanıması beklenen İngiliz çalıştırıcı, sağ açıkta Abdülkadir Ömür’ü, sol kanatta Nwakaeme’yi oynatacak. Forvette ise Afobe görev yapacak.

1 futbolcunun testi pozitif

Trabzonspor’da dün 1 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.