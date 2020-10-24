Trabzonspor derbiye hazırlanıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maçın 11’ini büyük ölçüde belirledi.
Galip gelerek Süper Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen Bordo-Mavililerde Ekuban ve Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Newton, Kadıköy’deki mücadelede kalede Uğurcan’a, savunmanın sağında Pereira’ya, solunda Marlon’a, stoperde ise Vitor Hugo-Edgar Le ikilisine görev verecek. Orta saha üçlüsünde Flavio, Baker, Kamil Ahmet’e şans tanıması beklenen İngiliz çalıştırıcı, sağ açıkta Abdülkadir Ömür’ü, sol kanatta Nwakaeme’yi oynatacak. Forvette ise Afobe görev yapacak.
1 futbolcunun testi pozitif
Trabzonspor’da dün 1 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
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