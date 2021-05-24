Trabzonspor, Diabete'nin transferinden zarar etti
Trabzonspor camiası, Karagümrük'ün 750 bin Avro'ya almadığı Diabete'nin 5.6 milyona Bordo-Mavili kulübe satıldığını iddia etti. ÜYelerden Hasan Al, "Kulüp zarara uğratıldı" dedi.
Trabzonspor, Diaete transferindeki iddialarla sarsılıyor. Diabete transferinden istenmeyen kokular geldiğini söyleyen Trabzonspor camiasının önde
gelen isimlerinden kulüp üyesi Hasan Al, "Diabete transferi bir transfer hatası değil. Bir
transfer istismarıdır. Trabzonspor bilinçli olarak zarara uğratılmıştır"
iddiasını ortaya attı. Kulübe yakın çevreler Karagümrük'ün transfer etmediği ismin yüksek bir tutarla transferini sert dille eleştirdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın önceden 600 bin Avro Diabete'ye, 150 bin Avro'da kulübü Leicester'la verilmek üzere toplam 750 bin Avro kiralama bedeli ile
ön protokol yaptığını sonradan bu oyuncunun fahiş fiyatla Trabzon'a getirildiğini vurgulayan Hasan Al, "Karagümrük; Diabete ile 600 bin Avro,
kulübü Leicester ile 150 bin Avro olmak üzere toplam kiralama bedeli 750 bin Avro'ya anlaştı. Ön protokol imzaladı. Sonra bu oyuncu birden Trabzonspor'a
pazarlandı. Hurma, Trabzonspor'u yüksek bedelle almaması için Ahmet Ağaoğlu'nu
uyardı.. Ancak Ağaoğlu bu uyarıları dinlemedi. Diabete ile 5 milyon 623 bin
170 Avro toplam maliyetle anlaştı. Sonra da bu oyuncuyu kadroda 'işe yaramaz'
diye Göztepe'ye kiraya verdi. Diabete'nin Göztepe'den alacağı parayı da
Trabzonspor ödedi. Kulüp çok büyük zarara uğratıldı. Diabete transferi
Trabzonspor tarihinin en şaibeli transferlerinden biridir" dedi.
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