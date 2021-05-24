Trabzonspor, Diabete'nin transferinden zarar etti

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:00

Trabzonspor, Diaete transferindeki iddialarla sarsılıyor. Diabete transferinden istenmeyen kokular geldiğini söyleyen Trabzonspor camiasının önde gelen isimlerinden kulüp üyesi Hasan Al, "Diabete transferi bir transfer hatası değil. Bir transfer istismarıdır. Trabzonspor bilinçli olarak zarara uğratılmıştır" iddiasını ortaya attı. Kulübe yakın çevreler Karagümrük'ün transfer etmediği ismin yüksek bir tutarla transferini sert dille eleştirdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın önceden 600 bin Avro Diabete'ye, 150 bin Avro'da kulübü Leicester'la verilmek üzere toplam 750 bin Avro kiralama bedeli ile ön protokol yaptığını sonradan bu oyuncunun fahiş fiyatla Trabzon'a getirildiğini vurgulayan Hasan Al, "Karagümrük; Diabete ile 600 bin Avro, kulübü Leicester ile 150 bin Avro olmak üzere toplam kiralama bedeli 750 bin Avro'ya anlaştı. Ön protokol imzaladı. Sonra bu oyuncu birden Trabzonspor'a pazarlandı. Hurma, Trabzonspor'u yüksek bedelle almaması için Ahmet Ağaoğlu'nu uyardı.. Ancak Ağaoğlu bu uyarıları dinlemedi. Diabete ile 5 milyon 623 bin 170 Avro toplam maliyetle anlaştı. Sonra da bu oyuncuyu kadroda 'işe yaramaz' diye Göztepe'ye kiraya verdi. Diabete'nin Göztepe'den alacağı parayı da Trabzonspor ödedi. Kulüp çok büyük zarara uğratıldı. Diabete transferi Trabzonspor tarihinin en şaibeli transferlerinden biridir" dedi.

