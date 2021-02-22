Trabzonspor, Fenerbahçe’ye odaklandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının analizinde eksikleri ve artıları değerlendirdikten sonra takımını sarı-lacivertlilerle oynayacakları müsabakaya hazırlayacak.
Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor zorlu müsabakaya odaklandı. Bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başakşehir maçının analizinde eksikleri ve artıları değerlendirdikten sonra takımını sarı-lacivertlilerle oynayacakları müsabakaya hazırlayacak.
Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i eksiklerine rağmen 1-0 mağlup ederek kazanma alışkanlığını sürdüren Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start verecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni maçın hazırlıklarına başlamadan önce Başakşehir maçının analizini oyuncularıyla birlikte yapacak. Bu karşılaşmada neleri doğru, neleri eksik yaptıklarını konuşacak olan tecrübeli teknik adam sonrasında ise Fenerbahçe maçın analizlerini yaparak oyuncularını zorlu müsabakaya hazırlayacak.
SAĞLIK EKİBİ DETAYLI RAPOR SUNACAK
Trabzonspor’da yaşanan koronavirüs vakalarının ardından, bordo-mavili kulüp yeni bir vakaya rastlanmaması için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde tedbirleri artırırken, oyunculara da izin dönemiyle ilgili uyarılarda bulunulmuştu. Antrenman öncesi yapılacak olan testler sonrası Abdullah Avcı, tedavileri devam eden oyuncularla birlikte sağlık ekibinde alacağı rapor doğrultusunda antrenman programını şekillendirecek. Bordo-mavililerde Serkan Asan, Baker, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini ve Marlon sağlık sorunları yaşarken, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür ve Trondsen’in tedavileri sürüyor.
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