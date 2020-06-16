Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi!

16 Haziran 2020 Salı, 19:47

Fenerbahçe 1 Trabzonspor 3

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz (Jailson), Falette, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç (Ferdi), Zajc, Rodrigues (Ömer Faruk), Vedat Muriç

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk.35 Bilal Başacıkoğlu), Ekuban, Sörloth (Hüseyin Türkmen)

GOL: Dk.42 Deniz Türüç (Fenerbahçe) - Dk.6, 83 Sörloth (Trabzonspor), 90 +2 Novak

SARI KARTLAR Sörloth , Novak, Rodrigues

KIRMIZI KART: Dk.24 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)



Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti..

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.

6'ncı dakikada Ekuban'ın pası ile ceza sahası içinde buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

24'üncü dakikada Serdar Aziz'in girdiği pozisyon sonrası itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde buluşan Deniz Türüç'ün vole vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı oynadı, Trabzonspor ise ani ataklarla şans aradı.

53. dakikada Ekuban'ın pasında Sörloth topu az farkla dışarı yolladı.

83. dakikada ilk golün benzeri bir pozisyon yaşandı. Ekuban topu sürükledi, Sörloth boşa kaçtı, ikili arasındaki paslaşmada Norveçli yıldız turun kapısını aralayan golü attı.

90 artı 2. dakikada Novak maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-3.

Bu sonuçla Trabzonspor, yıllar sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerken kupada da finale çıktı.