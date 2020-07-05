Trabzonspor, Galatasaray'dan 'vizeyi' 3 golle aldı

05 Temmuz 2020 Pazar, 21:44

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısına hakem ve VAR kararları damgasını vurdu.

Maçı kazanan Trabzonspor şampiyonluk umudunu son haftalara taşıdı.

İki takım da ilk 20 dakika net fırsatlar buldu.

Maçın 32. dakikasında kendisine faul yapan Da Costa'ya tekme sallayan Feghouli kırmızı kart görü. 37. dakikada Donk ile Sörloth arasındaki ikili mücadelede Norveçli yıldız yerde kaldı. VAR odasından gelen uyarı ile verilen penaltıyı 41. dakikada Sosa gole çevirdi.

Devre de 1-0 bitti.

2. yarıda Ndiaye'nin yerine Guilherme, Mariano'nun yerine Lines girdi. 70. dakikada Sosa'nın ortasına kafayı vuran Novak skoru 2-0 yaptı.

90 artı 1'de kazanılan penaltıyı Seri değerlendirdi: 2-1.

90 artı 5'te Sörloth, Emin Bayram'ın hatasından skoru ilan etti: 3-1.







