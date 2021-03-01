Trabzonspor, İstanbul kâbusunu aşamıyor
Süper Lig'de ağırladığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarına karşı bir kez daha yenildi.
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken sarı-lacivertliler Dimitris Pelkas'ın golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Trabzonspor'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve bordo-mavili ekip üst sıralarda yara aldı.
Süper Lig'de bu sezonki altıncı mağlubiyetiyle yüzleşen Trabzonspor'un tüm yenilgileri İstanbul takımlarına karşı. Bordo-mavili kulüp ligde 6 yenilginin tamamını İstanbul takımlarından alırken 2 kez galip gelebildi. Trabzonspor'un yenilgilerinin 5'i kendi evinde geldi.
28. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Trabzonspor, sezon sonuna kadar evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Galatasaray'la oynayarak İstanbul takımlarına karşı maçlarını tamamlayacak.
Trabzonspor'un bu sezon ligde kaybettiği maçlar şu şekilde:
- Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
- Trabzonspor 0-2 Başakşehir
- Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
- Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
- Trabzonspor 0-2 Galatasaray
- Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Perinçek'e MHP'yi çok kızdıran soru
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Perinçek'e MHP'yi çok kızdıran soru
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması