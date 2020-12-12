Trabzonspor, Kayseri'de sessiz!

12 Aralık 2020 Cumartesi, 17:37

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes (Dk. 68 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), Ekuban

Sarı kartlar: Dk. 10 Pereira, Dk 57 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Kayserispor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.



12. dakikada Fernandes’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.

13. dakikada sol kanattan Baker’in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

23. dakikada Bilal’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban’ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.

25. dakikada Lennon’un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Fernandes’in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru’nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.

İkinci yarıda da iki takım skoru değiştiremedi ve maç 0-0 bitti.