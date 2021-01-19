Trabzonspor Konyaspor karşısında coştu
Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladı.
Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bordo-Mavili 2. yarıda da goller buldu.
7. dakikada Cikalleshi’nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan az farkla auta çıktı.
22. dakikada Serkan Asan’ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0.
56. dakikada Flavio skoru 2-0 yaptı.
60. dakikada Djaniny 3. golü attı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mustafa Savranlar xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Vitor Hugo xx , Edgar le xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdulkadir Ömür x (Flavio dk.27 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny x
Yedekler: Erce Kardeşler, Berat Özdemir, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Eray x, Skubic x, Ahmet Çalık x, Abdulkerim Bardakçı x, Barış Yardımcı x, Jevtovic x, Diomende x, Ömer Ali Şahiner x, Hadziahmetovic x, Cikalleshi x, Kravets x
Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Bytygi, Uğoz, Shengelia, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Nwakaeme (dk. 22), Flavio (56), Djaniny (60) (Trabzonspor)
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