Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu babasını kaybetti
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu hayatını kaybetti.
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu hayatını kaybetti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Genel sekreterimiz ve divan üyemiz Ömer Sağıroğlu'nun babası divan üyemiz Osman Sağıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'na başsağlığı, merhum Osman Sağıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Osman Sağıroğlu'nun cenazesinin bugün saat 15.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.
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