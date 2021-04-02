Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı

AA
02 Nisan 2021 Cuma, 13:30
Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı
Abone Ol google-news

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Mekap Deri, şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1 milyon 900 bin lira artı KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler