Trabzonspor maçı sonrası Muzaffer Dervişoğlu'ndan imalı paylaşım
Galatasaray'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir asist yapan Halil Dervişoğlu için babasından imalı bir paylaşım geldi.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 21 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Trabzonspor maçında ikinci golün asistini yaparken babasından imalı bir hamle geldi.
Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir." notunu düştü.
Transferde döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak bir kez daha kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.
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