Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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