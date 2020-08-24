Trabzonspor taktik çalıştı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:13

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.