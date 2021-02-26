Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde!
Trabzonspor’da yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi kulüpteki Covid-19 vakalarının bittiğini duyurdu. Açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti