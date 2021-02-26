Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde!

26 Şubat 2021 Cuma, 19:44

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi kulüpteki Covid-19 vakalarının bittiğini duyurdu. Açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.