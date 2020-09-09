Trabzonspor'a sürpriz Brezilyalı!
Plaza, Trondsen, Flavio, Marlon gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor, Brezilyalı oyuncu ile görüşüyor, Plaza, Trondsen, Flavio, Marlon gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRABZONSPOR, WİLLİAM POTTKER İLE GÖRÜŞÜYOR
Salim Manav’ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Internacional'da forma giyen sağ kanat oyuncusu William Pottker ile görüşüyor.
4 maçta forma giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; 2020 yılında 4 maçta forma giydi.
1.7 MİLYON AVRO
Sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkilerinde de görev yapabilen Pottker'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.7 milyon Avro.
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