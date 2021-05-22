Trabzonspor'un milli kalecisi için İtalyan ekibi Inter 22 milyon Avro'luk teklifte bulundu. Şenol Güneş'in dünkü sözlerinin ardından bu transfere bitti gözüyle bakılıyor...
Trabzonspor'a üzücü haber, Uğurcan gidiyor
İtalyan ekibi Inter milli kaleci Uğurcan'a 22 milyon Avro'luk teklifte bulundu
İtalyan haber portalı Sempreinter'den derlediği haberine göre, Inter'in Uğurcan için Lille ve Tottenham'la rekabete girdiğini yazdı. Inter, Trabzonspor'un milli kalecisi için 22 milyon Avro'luk ön teklifte bulundu.
Bordo-mavili ekip bu öneriye sıcak bakarken, Uğurcan'a da görüşü soruldu. Uğurcan, son İtalya şampiyonuna gitme fikrine sıcak baktı. Bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.
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