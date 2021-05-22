Trabzonspor'a üzücü haber, Uğurcan gidiyor

İtalyan ekibi Inter milli kaleci Uğurcan'a 22 milyon Avro'luk teklifte bulundu

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:44
Trabzonspor'a üzücü haber, Uğurcan gidiyor
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Trabzonspor'un milli kalecisi için İtalyan ekibi Inter 22 milyon Avro'luk teklifte bulundu. Şenol Güneş'in dünkü sözlerinin ardından bu transfere bitti gözüyle bakılıyor...

İtalyan haber portalı Sempreinter'den derlediği haberine göre, Inter'in Uğurcan için Lille ve Tottenham'la rekabete girdiğini yazdı. Inter, Trabzonspor'un milli kalecisi için 22 milyon Avro'luk  ön teklifte bulundu.


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