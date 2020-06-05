Trabzonspor'a verilen cezada kafa karıştıran ayrıntı

05 Haziran 2020 Cuma, 08:39

Trabzonspor'a verilen UEFA cezasında önemli bir ayrıntı dikkat çekti.

2016’daki FFP anlaşmasına uymayınca 2019’da üç garanti verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu şartları yerine getirdiklerini açıklamasına rağmen kulüp men edildi.

Trabzonspor'u cezaya götüren ayrıntılar şöyle:

Trabzonspor, 20 Mayıs 2016'da UEFA ile FFP anlaşması yapıyor. Denk bütçe sözü veren kulüp, 2016-17'de 20 milyon Avro, 2017-18'de 10 milyon Avro, 2018-19'da ise 5 milyon maksimum açık vereceğini taahhüt ediyor.

ŞARTLI CEZA MESELESİ

UEFA, 17 Mayıs 2019'da Trabzonspor'un FFP anlaşmasına uymadığını duyuruyor. Kulüp; TBB anlaşması, TFF mali izleme düzenlemesinin sağlanması ve 31 Mayıs 2019 itibari ile denk hesap sonucunun 5 milyon Avro'yu aşmaması şartıyla Avrupa kupalarına dahil ediyor. UEFA, bu üç madde gerçekleştirilmezse Trabzonspor'un 2 yıl içerisinde katılım hakkı elde edeceği ilk turnuvadan men edilmesini öneriyor.

AĞAOĞLU "SORUN KALMADI" DEDİ AMA

Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı gün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sorunun kalmadığını açıklıyor. Ağaoğlu, “UEFA, Avrupa'ya katılmamıza izin veriyor ama 3 şartı var. 15 Ekim'e kadar süre verildi. Biz üç şartı da yerine getirdik. Artık sıkıntı kalmadı” ifadelerini kullanıyor.

BÜTÇE SINIRI SORUNU

Gelinen noktada Trabzonspor'un ceza alması kafaları karıştırdı. Kulüp, üç maddelik anlaşmanın ilk iki maddesi olan TBB sözleşmesi imzalanması ve TFF izlemesine uymuş; 1 Haziran 2019-29 Şubat 2020 arasında 23 milyon TL kâr açıklamıştı. Akla yatkın sonuç, Trabzonspor'un 5 milyon Avro bütçe açığı sınırını aştığı. UEFA'nın değerlendirme hatası yapmış olabileceği de belirtiliyor.

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