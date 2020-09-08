Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

İHA
08 Eylül 2020 Salı, 13:58
Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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