Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları

08 Eylül 2020 Salı, 13:58

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.



