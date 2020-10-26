Trabzonspor'da gündemdeki isim o!
Newton'un ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Trabzonspor'da yeniden Avcı ile temas sağlanacak.
Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton istenmeyen isim oldu.
Sezona istediği gibi başlayamayan, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ile 1 galibiyet elde eden bordo mavili takımda Newton'un koltuğu sallanıyor. Newton'un ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Trabzonspor'da yeniden Avcı ile temas sağlanacak.
Sezon öncesi de Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı ile görüşmüş hatta yönetici Mehmet Yiğit Alp, prensip anlaşması da sağlamıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tercihi Eddie Newton ile devam etmek yönünde olunca, Avcı planı devreye sokulmamıştı..
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