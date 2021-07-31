Trabzonspor'da Molde maçının biletleri satışa çıkarıldı
Trabzonspor'da Molde maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edeceği ilk maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Molde maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarıldı.
Elektronik biletlerin sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilirken, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satış yapılacağı ve HES kodu kontrolü de olacağı vurgulandı.
Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum: 1000 lira
VIP Gold: 800 lira
VIP Silver: 600 lira
Batı tribün: 500 lira
Doğu tribün: 350 lira
Fırtına tribün: 200 lira
Kale arkaları: 150 lira
Misafir takım: 150 lira
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