Trabzonspor'da nefesler tutuldu! Gözler CAS'ta...
UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtığı dava bugün görülecek.
UEFA, Trabzonspor'u 2019 yılında mali tablosundaki tutarsızlıklar nedeniyle 1 yıl Avrupa kupalarından men etmiş, Trabzonspor yönetimi de kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. Gözler bugün görülecek duruşmaya çevrildi. Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle duruşmaya Trabzonspor adına başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılacak.
MEN CEZASI ONANIRSA...
Süper ligde mevcut sıralamada Başakşehir Şampiyonlar Ligi vizesini garantilemiş durumda. Trabzonspor'un cezasının onanması durumunda ligi üçüncü sırada tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme hakkı elde edecek.
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