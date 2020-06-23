Trabzonspor'da şok: Kaleci Uğurcan'ın sakatlığı ciddi
Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın kasık adelesinde yırtık ihtimali var.
Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçında Uğurcan Çakır’ın sakatlanması ile zorunlu bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan Uğurcan Çakır, tedavisinin ardından ilk yarının kalan dakikalarında kalesinde kaldı. Ancak ikinci yarıya çıkarken Uğurcan Çakır, yerini Erce Kardeşler’e bırakmak zorunda kaldı. Uğurcan'ın kasık adelesinde yırtık ihtimali var. Genç kaleci 2-3 hafta forma giymeyebilir.
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