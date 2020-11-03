Trabzonspor'da sürpriz aday!

03 Kasım 2020 Salı, 11:47

Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışı devam ederken, gündeme gelen isimlerden biri olan Samet Aybaba açıklama yaptı. Samet Aybaba, Trabzonspor'un başına mı geçiyor? Yönetimle görüşme oldu mu?

"BAZI GÖRÜŞMELER, KONUŞMALAR OLDU"

Daha önce 2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştıran ve o dönemi hatırlatarak sözlerine başlayan Aybaba, “O süreçte çok kısıtlı kadro ile Trabzonspor’da kupa kaldırmış bir hocayım. Açıkçası bazı görüşmeler, konuşmalar oldu. Fakat tarafıma üst seviyeden net bir teklif gelmedi. Kenti, oradaki insanları, şehrin dinamiklerini ve camianın beklentilerini çok iyi biliyorum” dedi.

Kaynak: Ajansspor