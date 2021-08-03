Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

03 Ağustos 2021 Salı, 11:42

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sırasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının 60.dakikasında sol dizine darbe alarak oyundan çıkmıştı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

“Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir”