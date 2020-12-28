Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor’un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın 67’nci dakikasında bel sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Vitor Hugo’nun kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildi.
Trabzonspor’un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın 67’nci dakikasında bel sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Vitor Hugo’nun kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildi.
Bordo-mavili kulüpten Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo’nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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