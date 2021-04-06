Trabzonspor'dan "şampiyonluk" isyanı

06 Nisan 2021 Salı, 15:10

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi yerel şampiyonluklarının sayılması için TFF'ye başvurması konusunda sessiz kalan Trabzonspor yönetimine üyeler ve taraftarlardan tepki geldi.

Şampiyonluk sayıları konusunda yaşanan tartışmaları hafife almakla eleştirilen Başkan AhmetAğaoğlu'nu kınadığını ifade eden Kongre Üyesi Hasan Al, "Daha önce Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti. Sayın Ali Koç işleyişi bilen bir yönetici. Buna rağmen tekrar başvuru yapıyorsa bir bildiği var. Bu hafife alınamaz. TFF başkanının Fenerbahçe'nin eski Başkanvekili olduğu unutulmamalı, eğer 1959 öncesi kupalar hesaplanacaksa Trabzonspor'un kuruluşunda rol oynayan bölge takımları da dikkate alınmalı" dedi.

Dört büyüklerin şampiyonluk sayısına göre yayın geliri pastasını paylaştığına dikkati çeken Al, "Eğer TFF Fenerbahçe'nin başvurusunu kabul ederse, ilave edilecek 9 şampiyonlukla birlikte Trabzonspor'un az olan geliri daha da azalacak. Tarih konuşması gereken yerde susan Ahmet Ağaoğlu'nu affetmeyecek. 1920'li yıllarda İdman Ocağı ve İdmangücü takımlarının maçları Karadeniz şampiyonlukları, Ankara ve İstanbul'da yapılan maçlar ortadayken bu suskunluk niye?" diye konuştu.

Türkiye süper liginin 1959'da kurulduğunu, bu tarihten sonra ulusal bir kimlik kazandığını söyleyen Hasan Al, "Yerel ve bölgesel şampiyonlukları ulusal şampiyonluk saymak kimsenin haddi de değildir hakkı da değildir. Bunun altından kimse kalkamaz. Yarın işin ucunun nereye gideceğini kimse kestiremez. TFF yol yakınken 'inceliyoruz' garabetine son vermeli. Trabzonspor'un haklarını korumak için başkanlık koltuğun da oturan Ahmet Ağaoğlu sorumluluğunu yerine getirmelidir. Şunu bilmelidir ki; huzursuzluk yaratmamak, kendine yakışanı yapmak için cevap vermediği TFF bu konuda Fenerbahçe'nin başvurusunu haklı bulabilir" dedi...

