Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ta kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor’un Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın adalesinde kas yaralanması olduğu belirlendi.
Trabzonspor’un Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın adalesinde kas yaralanması olduğu belirlendi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını belirterek, “Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.
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