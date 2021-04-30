Trabzonsporlu Ekuban takımına 20 puan kazandırdı
Trabzonspor'un bu sezon gol yükünü sırtlayan Ekuban, takımına tek başına 20 puan kazandırdı.
Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ganalı oyuncu, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en golcü sezonunu yaşıyor.
Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydederken bu sezon 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.
Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
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