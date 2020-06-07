Trabzonsporlu Novak'a İstanbul yolu

07 Haziran 2020 Pazar, 13:19

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak'ın Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

Sezon sonunda Caner Erkin ve Pedro Rebocho’nun kontratlarının biteceği Beşiktaş, sol bek hattına yeni takviye için düğmeye bastı. Bu konuda yoğun çalışma yürüten Kara Kartal’a; Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasında yer alan Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak’ın önerildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasında yer alan Novak için kulübü Trabzonspor’un da kontrat yenileme önerisinde bulunduğu biliniyor. Caner Erkin ve Rebocho’yla sezon sonunda yollarını ayırma ihtimali bulunan Kara Kartal’ın, bu hattı Novak’la doldurabileceği konuşuluyor.







