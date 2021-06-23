Trabzonsporlu üyeden Ahmet Ağaoğlu'na eleştiri: Transfer çılgınlığı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 12:56

Ahmet Ağaoğlu’nun göreve geldiğinde, kendisinden önceki yönetimi pahalı transfer yapmakla suçlayıp, “bütçe disiplini"ni savunduğunu ve görev süresi içinde yüksek bonservis bedeli ödemeyeceğini söylediğini belirten Hasan Al, "Ancak Yusuf Yazıcı ve Sörloth’un satışının yanında, borcun yapılandırılmasının ardından Ağaoğlu kontrolden çıktı. Trabzonspor geçen sezon başında Abdullah Avcı ile anlaştı. Hocayı Bodrum'dan İstanbul'a getirdi. Ancak hocanın işine karışamayacağını anlayınca prensip anlaşmasını bozdu. Yönetici arkadaşları bile bu kararına şaşırdı. Newton göreve getirildi. Ağaoğlu, isteği gibi transferleri yaptı. Paralar sokağa saçıldı! İşler çok kötü gidince de Avcı ile tekrar anlaşma yapmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Hasan Al şöyle devam etti::

“Ağaoğlu bütün sözlerini unutarak transfer üstüne transfer yaptı. Bunun adı transfer çılgınlığıdır. 1 yıl içinde maliyeti 600 milyon TL'yi geçen 15 transfer yaptı; 4 yeni transfer 30 -34 yaş aralığında ve maliyetleri olağanüstü. Koita 3.450 milyon Euro; Peres 5.470 milyon Euro; Gervinho 4.600 milyon Euro; Hamşik 4.700 milyon Euro; Bakasetas 6.100 milyon Euro; Yunus Mallı 3 milyon Euro; Berat(Gençlerbirliği 2.5 milyon Euro); Hugo 8.650 milyon Euro; Diabete 5.623 milyon Euro; Djaniny 4 milyon Euro; Baker 770 bin Euro; Marlon 650 bin Euro; Flavio, Trondssen ve Plaza 10 milyon Euro. Geçen sezon başında aldıkları oyuncular kötü çıkınca, yerine yenilerini aldılar. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte deneme yanılma yöntemi ile transfer üstüne transfer yaptı ki daha da yapacak. Kendisinden önceki bütün dönemlere rahmet okudu. Basın susuyor. Camia susuyor. Trabzonspor'un ekonomik yapısı ve transfer anlayışı umrunda değil.”

Ahmet Ağaoğlu'nun Aralık'taki kongrede yeniden seçilebilmek için transfer çılgınlığına devam edeceğini savunan Hasan Al, "Trabzonspor umrunda değil. Onun derdi kendisii" dedi.