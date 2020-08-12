Trabzonspor'u üzen Sörloth gelişmesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:26

2019-2020 sezonu başında İngiltere Premier Ligi ekibi Crystal Palace FC takımından Trabzonspor'a 2 yıl kiralanan ve gösterdiği mühiş performansla adından söz ettiren Alexander Sörloth'a Almanya Ligi'nden talip çıktı.

Bild'de yer alan habere göre; Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig, Çek golcü Patrik Schick'in yerine Norveçli yıldız Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor.

Karadeniz temsilcisinde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu Trabzonspor'da bulunuyor. Sörloth'un satın alma opsiyonu ise 6 milyon Avro.

Sörloth, 2020-21 sezonunda resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6.000.000.-AVRO bonservis bedeli ile kesin olarak Fırtına'nın oyuncusu olacak.

Ayrıca, Norveçli oyuncunun sözleşmesinde 9 milyon Avro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Trabzonspor, Crystal Palace’tan oyuncunun bonservisini alması durumunda bu madde devreye girecek.





33 GOL 11 ASİST

Öte yandan bu sezon 49 karşılaşmada sahaya çıkan Sörloth; 33 gol ve 11 asist kaydetti. Kuzeyin Kralı ligde attığı 24 gol ile de gol kralı oldu.

Kaynak: Ajansspor



