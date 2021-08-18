Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Manolis Siopis, şehre geldi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:02

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'dan transferi konusunda anlaşmaya vardığı Manolis Siopis, Trabzon'a geldi.

Yunan futbolcuyu özel uçakla indiği Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Terminal kapısında Trabzon yerel basınından 61saat'e konuşan Siopis, Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Siopis, kendisini alan özel araca binerken İngilizce "Başarılar" diyen bir taraftara ise Türkçe "Teşekkürler kardeşim" dedi.

Bugün sağlık kontrolüne girecek olan oyuncunun, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile yarın oynanacak olan play-off ilk maçında kadroda olup olmayacağının netlik kazanmadığı öğrenildi.

Orta saha oyuncusu, 2019 yazında transfer olduğu Aytemiz Alanyaspor'da çıktığı 73 maçta dört asistle oynamıştı.