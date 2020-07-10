Trabzonspor'un CAS dosyasında karar anı!
Uluslararası Tahkim Mahkemesi CAS, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa kupalarından men cezasını önümüzdeki hafta görüşecek.
Uluslararası Tahkim Mahkemesi CAS, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa kupalarından men cezasını önümüzdeki hafta görüşecek.
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesi halinde 1 yıl men ile cezalandırmıştı. Lozan'daki CAS mahkemesi Trabzonspor'un itirazını 16 Temmuz perşembe günü karara bağlayacak.
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