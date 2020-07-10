Trabzonspor'un CAS dosyasında karar anı!

Uluslararası Tahkim Mahkemesi CAS, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa kupalarından men cezasını önümüzdeki hafta görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 16:47
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Uluslararası Tahkim Mahkemesi CAS, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa kupalarından men cezasını önümüzdeki hafta görüşecek.

UEFA, Trabzonspor'u Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesi halinde 1 yıl men ile cezalandırmıştı. Lozan'daki CAS mahkemesi Trabzonspor'un itirazını 16 Temmuz perşembe günü karara bağlayacak.


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