Trabzonspor'un UEFA cezası kalkabilir!

04 Haziran 2020 Perşembe, 08:15

CAS Hakemi Av. Emin Özkurt, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı 1 yıllık men cezasını değerlendirdi. Özkurt, kararın kesin ve net olmadığını vurgularken, 'UEFA'ya cezaya yönlendirecek bir bilgi mi gitti? sorusu akıllara geliyor" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emin Özkurt, "Kulüpler, Bankalar Birliği ile bir anlaşma imzalamıştı. Fenerbahçe hariç bütün takımlarımız bu anlaşmaya imza attı. Ancak bu anlaşmaya rağmen, böyle bir kararın içerisinde olmak ve böyle bir ekonomik durumun olması bizi düşündürüyor. İşte bu anlamda bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. 'UEFA'ya cezaya yönlendirecek bir bilgi mi gitti?' sorusu akıllara geliyor. Bu tür cezalarda, her zaman ama her zaman belirli bir yazışma süreci olurdu. Ancak bu cezada böyle bir süreç olmadı. Ceza, Trabzon için de sürpriz bir olay oldu. Kararın gerekçesi ortaya çıktığında bunu anlamak mümkün olabilir. Eğer UEFA'ya bir şikayet varsa, bu açık bir şekilde ifade edilmez. Ancak kararın neden alındığına dair açıklamalar geldiğinde siz, kendi kafanızda dolaylı bir bağlantı kurabilirsiniz" dedi.

Alınan karardan sonra izlenecek yol haritasını anlatan CAS Hakemi Özkurt, "Bu olayın 2 önemli ayağı var: İlki hukuk ayağı, ikincisi ise kulüp içerisindeki finansçıların hazırlayacağı raporlar. Trabzonspor, CAS'tan hızlı bir yargılama isteyecek. Burada Trabzonspor, önce ilk başvuruyu yapacak, daha sonra detaylı raporlarını sunulacak. Bunun sonucunda CAS, seri bir yargılama yapacak. CAS'ın kararını Avrupa mücadeleleri netleşmeden önce açıklayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DAVADA YER ALABİLİRİM

Bir Türk vatandaşı olarak davada yer alabileceğini ifade eden Ökurt, "Biz CAS hakemleri, süreçlerle ilgili bilgi verebiliriz. Ancak kararlarla ilgili bir açıklama yapmayız. Potansiyel olarak 350 kişiden oluşan CAS hakem listesinde yer alıyorsanız, davalık olan taraflardan birisini temsil edebilirsiniz. Kendi açımdan örnek vermem gerekirse; bir defasında CAS, bir Türk takımı hakkındaki davaya beni atamıştı. Bizler CAS hakemleri olarak; eğer bir kulübe özel hizmet vermiyorsak, karar verici noktada olabiliriz. Ancak CAS hakemlerinin dosya kabul etmeme hakkı var. Tabii gerekçelerimizi sunmak koşuluyla. Ancak kendi yapım gereği; adalete yönelik yapım ve gerçeğe uygun karar vermek gibi alışkanlığım olduğu için CAS'dan davaya bakmam istenirse, bu dosyaya bakabilirim. Her ne kadar takım tutuyor olsam da duygularımı, işimden ayrı tutabilirim ancak davanın bana gelmesi biraz sürpriz olur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Ajansspor