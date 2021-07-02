Trafik yön tabelasına çarpan TIR alev topuna döndü
Samsun’da yoldan çıkan sunta yüklü TIR karayolu yön tabelasının direğine çarptı. Kaza sonrasında alev alan TIRda sürücü Mümtaz Alyurt ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 23.55 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mümtaz Alyurt (62) idaresindeki sunta yüklü TIR Tekkeköy’den Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu yön tabelasının direğine çarptı. Kazanın hemen ardından TIRın çekicisi alev alev yandı. Ağır yaralanan TIR sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mümtaz Alyurt tedavi altına alındı.
Çarpmanın etkisiyle TIRın dorsesinde bulunan suntalar karayoluna savruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri TIRdaki yangına müdahale ederek söndürdü. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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