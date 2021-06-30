Trakya Üniversitesi'nde ağlatan diploma töreni

30 Haziran 2021 Çarşamba, 19:31

TÜ Tıp Fakültesi 2020/2021 eğitim-öğretim yılında 235 öğrencisini mezun etti. Mezunlar arasında Mısır, Afganistan, Bulgaristan, Kosova, Moritanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Suriye uyruklu 23 öğrenci de yer aldı. Tören, koronavirüs önlemleri arasında Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’ndeki çim sahada yapıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan törende yıl içinde kanserden hayatını kaybeden öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Tuna ile tıp öğrencisi Rüya Maviş de unutulmadı. Öğrenci arkadaşları, tören alanına şövalenin üzerine resmini koydukları Maviş’i andı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıp mesleğinin kutsal olduğunu ifade ederek, "Enstrümanı yaratılmışların en güzelidir. Onun ağrısını gideren insan da çok özel bir insandır. Kutsaldır, çünkü bir hayatı kurtardığınızda tüm hayatları kurtarmış gibi olursunuz. Evet, zor bir meslek, kolay değil ve hala da devam edecek bir meslek ama emin olun bir hayat kurtardığınızda, bir ağrıyı dindirdiğinizde, ‘İyi ki yapmışım, iyi ki bu zorluğun altına girmişim’ diye kendinizle gurur duyacağınız güzel bir meslek" dedi.

BELGESİNİ AĞABEYI ALDI

Törende Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, hayatını kaybeden Rüya Maviş’in mezuniyet belgesini ağabeyi Güven Maviş’e verdi. Belgeyi almak için gelen Güven Maviş ile Prof. Dr. Tabakoğlu birbirlerine sarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Törene katılanlar da alkışlarla destek verdi.

Program, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, flama değişim töreni, hekim andının ardından sona erdi.