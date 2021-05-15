Trans oyuncu Çağla Akalın'ın katıldığı program RTÜK'ün cezasıyla kapatıldı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:10

Türkiye’nin ilk trans güzellik kraliçesi Çağla Akalın, geçen Mart ayında televizyoncu Acun Ilıcalı’ya ait Exxen platformunda yayımlanan Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis’in 11. bölüm konuğuydu.

Programda Akalın’ın çocukluk, gençlik dönemi ve yaşadığı travmalar anlatıldı. Programın ardından geçen günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşanmış ve programın platformdan kaldırılmasıyla Akalın, neye uğradığını şaşırmıştı.

Program kaydının silinmesi üzerine RTÜK'ün programa ceza kestiği ve yayından kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

RTÜK, PARA CEZASI VERDİ VE YAYININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Oda tv'den Selen Öktem'e konuşan Akalın, "Program gayet keyifli geçti. 12 Mart günü de Exxen üzerinden yayımlandı. Son iki gün takipçilerimden gelen mesajlar üzerine programın Exxen’den kaldırıldığını fark ettim. Program sunucusu Gökhan Çıra’ya durumu sorduğumda 'kendisinin de programın yayından kaldırıldığını yeni öğrendiğini ve üzgün olduğunu' söyledi. Yapılan açıklamada benim konuk olduğum Katarsis yayını için RTÜK tarafından platforma para cezası verildiğini ve yayının kaldırılması istendiği söylendi" dedi.

Son olarak programda kimseyi rahatsız edebilecek hiçbir anın yaşanmadığını söyleyen Çağla Akalın, sesini duyuramadığından şikâyet etti.

Akalın, şunları söyledi: