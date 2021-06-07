Transatlantik Trend araştırmasında en güvenilmez ülke Türkiye

07 Haziran 2021 Pazartesi, 10:10

29 Mart-13 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak yürütülen ankette Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 11 ülkeden toplamda bin kişinin görüşüne başvuruldu.

Transatlantik Trendler anketinin sonuçları, ankete katılan NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye bakışını ortaya koyarken, Türkiye’nin de bu ülkelere ve NATO’ya olan yaklaşımı açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Ankete katılan ülkelerin vatandaşlara “sizce ülkeniz açısından en güvenilir ortak bunlardan hangisi” sorusu soruldu. Cevaplar arasında en az güvenilen ülkenin Türkiye olduğu yanıtı verildi. Türkiye’ye güven sadece yüzde 23’te kalırken, ankete katılanların yüzde 76’sının oyunu alan Kanada’nın, “en güvenilir ortak” oldu.

Ankete katılan Türkler’in “en güvenilir ortak” olarak gördükleri ülke ise yüzde 54 ile Almanya oldu. Almanya’yı İsveç ve Kanada izlerken, Türkler açısından “en güvenilmeyen ülkenin” sadece yüzde 23 destek alan ABD olduğu ortaya çıktı.

400 BİN ÖLÜM ENGELLENEBİLİRDİ

26 Mart'ta yayınlanan ABD araştırma belgelerine göre, ABD eski başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümet, daha etkili bir strateji ile yaklaşık 400 bin ölümü önleyebilirdi.

11 ülkeden alınan görüşlerin incelenmesinde, "Biden yönetiminin ilk üç ayı, Fransız ve Almanların ABD'nin dünyadaki nüfuzuna ilişkin görüşlerini etkilemedi" denildi.

Biden, G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerine katılmak üzere Çarşamba günü ABD Başkanı olarak ilk Avrupa turuna çıkıyor. Biden, uluslararası anlaşmalardan çekilmesi ve NATO'ya yönelik sert eleştirilerinin Avrupa'nın Washington'a olan inancını baltalayan Trump'ın zarar verdiği transatlantik bağları onarma zorluğuyla karşı karşıya.

Almanların sadece yüzde 51'i ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor bu durum Fransa'da yüzde 60'a, İngiltere'de yüzde 67'ye ve Polonya'da yüzde 76 şeklinde. Türkiye'de ise yurttaşların dörtte birinden daha azı ABD'ye güveniyor.

İsveç ve Türkiye'deki görüşler dışında ankete katılanların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın savunması ve güvenliğine dahil olması gerektiğini düşünüyor.