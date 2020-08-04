Transfer dönemi açıldı, gözler KAP bildiriminde

04 Ağustos 2020 Salı, 09:58

2020-2021 Futbol Sezonu'nda 1. Transfer ve Tescil dönemi, bugün başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek.

Borsaya kayıtlı kulüpler, transferleri önce KAP'a bildirmek zorunda.

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün (salı) resmen başladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre transfer dönemi bugün başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Kulüplerin daha önceden anlaşmış olduğu oyunculara transfer dönemi açılır açılmaz imza attırması bekleniyor. Galatasaray’da Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu ile imzalar an meselesiyken Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Brahim Darri’ye imza attırmak için TFF’nin limit açıklamasını beklemek zorunda. Ekonomik sebeplerden dolayı daha durağan geçmesi beklenen transfer döneminin bir diğer kesinleşen transferi ise N’skala. Beşiktaş Alanyaspor ile sözleşmesi biten tecrübeli sol beki bedelsiz olarak kadrosuna kattı.