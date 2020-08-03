Transfer dönemi başlıyor

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

AA
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:18
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. 

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.


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