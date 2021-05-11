Transferin yıldızı Alanyasporlu Salih için Fenerbahçe devrede

11 Mayıs 2021 Salı, 12:00

Transfer sezonunun en çok konuşulacak isimlerinden biri olan ve Alanyaspor forması giyen Salih Uçan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş,Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyuncu için Fenerbahçe devreye girmeye hazırlanıyor.

"SEZON SONU KARAR VERECEK"

Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun, daha önce Radyospor’a yaptığı açıklamada futbolcuya gelen teklifleri sezon sonunda değerlendireceklerini söylemişti. Uzun, “Salih, Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yer almak istiyor. Biz, Salih’le oturduk ve konuştuk. Sezon bitimine kadar herhangi bir takıma söz vermeyeceğiz. Sezon bittiğinde karar vereceğiz. Tabii ki büyük takımlar arıyor. Yurt dışından da arıyorlar. Beşiktaş ve Trabzonspor’un aradığı doğru. 5-6 takım ilgileniyor. Alanyaspor’la da görüşüyoruz” diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA UÇAN'I SORUŞTURMUŞ

Salih Uçan'a Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Salih Uçan’ın durumu sorduğu öğrenildi. O dönem takımın başında Erol Bulut bulunuyordu.