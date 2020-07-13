Trendyol'dan "Wayfair" iddialarına açıklama!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:28

Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair, hakkında yayılan çocuk kaçakçılığı iddiaları Türkiye'de de özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.

Wayfair, Cuma akşam saatlerinde ABD'de ortaya atılan ve özellikle Pazar günü Türkiye'de de hızlı yayınlanan komplo teorisindeki iddiaları yalanladı. ABD basını da komplo teorisini doğruluğuna kanıt olarak gösterilen iddiaları inceledi ve bunların gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Wayfair'den sonra Trendyol da internet üzerinden 'kaçırılan çocukların satıldığı' iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Trendyol'da Sami Değirmencioğlu adıyla satış yapan bir kullanıcının çocuk kıyafetlerini fahiş fiyatlarla listelemesi söz konusu iddialara neden olmuştu. Wayfair iddiaları üzerine bu durum kullanıcıların dikkatini çekti. Trendyol, söz konusu Sami Demircioğlu isimli satıcının sayfasını kapattı ve ürünleri kaldırdı. Ürünlerin isimleri ise “Ayşıl, Yıldız, Ada” şeklinde isimlendiriliyordu.



"VERİ GİRİŞİNDEKİ HATALARDAN KAYNAKLANDI"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

WAYFAİR YALANLADI

Wayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Wayfair'in pazar yeri bölümünde farklı satıcılardan binlerce dolara satılan minder, yastık gibi başka ürünler de tespit etti. Wayfair konuyla ilgili; bu durumun dinamik fiyatlama algoritmasından kaynaklandığını ancak bazı ürünlerin fahiş fiyatlara ulaşmasının "teknik bir hata" olduğunu söyledi.