Tribünde "Seni Bakan abime söylerim" kavgası!
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun cep telefonundan Dışişleri Bakanı olan ağabeyi Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığı ve "Bize küfür ediyorlar" dediği öne sürüldü.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı son dönemlerde yaşanan en çirkin görüntülere sahne oldu. İki kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Ahmet Ağaoğlu bitiş düdüğü ile tartıştı.
Beyaz TV yayına yansıyan bir video görüntüsünde ise Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, elindeki telefonu Trabzonlulara gösterip, "Siz ağabeyime küfür mü ediyorsunuz" dediğini öne sürüldü. Hasan Çavuşoğlu'nun Bakan olan ağabeyini aradığı da belirtildi. Ancak BeyazTV'ye telefonla bağlanan Alanyaspor Başkanı, "Trabzon Başkanı Ağaoğlu, en büyüğümüz Ahmet abime küfür etti" dedi. Hasan Çavuşoğlu, Bakan ağabeyini aradığı iddiasını doğrulamadı. Ancak Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanının, Bakan olan ağabeyini aradığını iddia etti.
"ALIN TRABZONLULARI!"
Alanyasporlu 2 yöneticinin ise Jandarma komutanına,"Şu iki Trabzonlu yöneticiyi almazsanız sizi şikayet ederiz" dediği yine BTV yayına katılan bir gazeteci tarafından ifade edildi.
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